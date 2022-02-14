Ремонт ліфта за 20% від вартості. Як це зробити в Чернівцях

У Чернівцях ліфт у багатоповерхівці можна відремонтувати за 20% від вартості. Інші 80% робіт оплачує міська рада. Щоб зробити ремонт на умовах співфінансування, потрібно подати заявку на програму.

Про це Суспільному сказав директор Чернівціміськліфту Олександр Ставчанський.

Ліфт можуть модернізувати або відремонтувати частково. Модернізація передбачає заміну каната, підіймального механізму, дверей ліфта та самої кабіни. Ці роботи коштують приблизно 400 тисяч гривень.

При частковому ремонті замінюють лише механізм, який підіймає ліфт. Це коштує приблизно 100-150 тисяч гривень.

Фото: Суспільне Буковина Ліфт у чернівецькій багатоповерхівці

Цьогоріч на фінансування програми з міського бюджету виділили два мільйони гривень. Ці гроші мають витратити в першому півріччі. За словами Ставчанського, зараз мають приблизно десять заявок від чернівчан.

Подати заявку можна від ОСББ, ЖБК або створити ініціативну групу з мешканців будинку.

Фото: Суспільне Буковина У Чернівцях є понад 400 ліфтів, які потрібно відремонтувати

Як податися на програму

Потрібно підписати договір на технічне обслуговування і ремонт з комунальним підприємством “Чернівціміськліфт”. Зразок договору можна отримати на підприємстві.

Для підготовки кошторису, зробити експертне обстеження ліфту. Це проводять організації, які мають дозвіл на такі види робіт.

Підписати протокол про згоду на виконання ремонту чи модернізації ліфта. Для такої згоди достатньо рішення 75% співвласників будинку.

Подати заявку та протокол-згоду в “Чернівцімськліфт” або в департамент інфраструктури та благоустрою. Процес оформлення документів та ремонт триватиме впродовж двох місяців.

За словами Ставчанського, торік за програмою співфінансування відремонтували 22 ліфти. З понад 600 ліфтів, які обслуговує комунальне підприємство, приблизно у 400 вийшов термін експлуатації — вони потребують ремонту.

Фото: Суспільне Буковина Ліфт у чернівецькій багатоповерхівці

Що відомо

Міська програма “Спільним зусиллями” — програма, за якою співфінансують роботи з капітального ремонту та збереження об’єктів житлово-комунального господарства у Чернівцях. Частину грошей на ремонт виділяють з міського бюджету.

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