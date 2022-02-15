У Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій трапилося загоряння двох балконів на першому поверсі. Горіло 60 квадратних метрів площі. Внаслідок пожежі ніхто не травмувався.
Про це Суспільному повідомив керівник пресслужби держслужби з надзвичайних ситуацій області Сергій Бабчук.
Пожежу загасили приблизно о 15:30. Причини займання встановлюють.
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