До 2024 року Мінцифра хоче покрити "якісним інтернетом" 95% України — Федоров

Міністерство цифрової трансформації має намір покрити мобільним і фіксованим інтернетом 95% території України до 2024 року — для цього відомство взаємодіє з операторами зв’язку. Про це в інтерв’ю ТСН заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"я згоден, що з Інтернетом у залізничному транспорті взагалі біда. До кінця цього року всі міжнародні траси за ліцензійними умовами мають бути покриті операторами. Якщо вони цього не зроблять, є ризик втрати ліцензій", — каже Федоров.

У межах цього проєкту ідеться також про формування плану покриття інтернетом найпопулярніших маршрутів "Інтерсіті": "На це треба значні інвестиції, окупність яких мінімальна. Бо дорого будувати мережу, а користувачів, порівняно з містами, мало".

Міністр також оголосив про закріплення поняття якісного інтернету як стандарту для перевірки якості зв’язку — "це коли людина без проблем може спілкуватися по відеозв’язку та користуватися контентом будь-якого типу та об’єму".

Федоров нагадав про те, що робить Міністерство цифрової трансформації для підключення інтернету в Україні: це зокрема проєкт "Інтернет-субвеція", завдяки якому зв’язок отримали три тисячі сіл, шість тисяч об’єктів соціальної інфраструктури і один мільйон українців.

За даними дослідження Global Logic і Factum Group, у 2020 році в Україні стало на два мільйони користувачів інтернету більше. На початку року їх налічувалося близько 30 мільйонів, тобто 60% від загальної кількості населення.

Що відомо

У жовтні 2021 року в Україні відкрили тестову зону технології 5G — 5G Lab, що є спільним проєктом Міністерства цифрової трансформації, Vodafone Україна, Huawei Ukraine та UNIT.City. Тестова лабораторія 5G працюватиме на базі технологічного парку UNIT.City і буде доступна цілодобово за попереднім записом як резидентам технопарку, так і усім охочим.

Наразі в Україні діє стандарт зв'язку 4G. У листопаді 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить звільнити частоти, раніше зайняті радіо- та телемовленням, для 4G інтернету в сільських регіонах. В уряді повідомили, що у 59% населених пунктів України люди досі не мають доступу до широкосмугового інтернет-підключення через оптоволоконні мережі.

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