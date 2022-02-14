"Слуга народу" не висуватиме свого кандидата за 206 округом

Партія "Слуга народу" не буде представлена своїм кандидатом на проміжних виборах за 206 округом. Цю інформацію Суспільному підтвердили нардепи від Чернігівщини Олег Семінський та Валерій Зуб, а також голова політради обласного осередку партії "Слуга народу" Олександр Сова.

"Дійсно, кандидатури від "Слуги народу" немає, ніхто не реєструвався. Це партійне рішення, рішення керівництва партії. Обговорення щодо потенційних кандидатів теж не було", — сказав Валерій Зуб.

Про те, в чому причина такого рішення керівництва партії "Слуга народу" та чи планують вони підтримувати іншого кандидата за 206 округом читайте у наших наступних матеріалах.

Нагадаємо, ЦВК призначила проміжні вибори нардепа за 206 округом (до нього входить: частина Новозаводського району Чернігова, колишній Ріпкинський, Чернігівський райони, — ред.) на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

26 січня розпочався виборчий процес. 14 лютого — кінцева дата для реєстрації кандидатів у нардепи від партій.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія зареєструвала двох кандидатів на проміжних виборах по 206 округу. Ними стали кандидат від партії "УДАР Віталія Кличка" та секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако та самовисуванець, громадський активіст та правозахисник Олександр Гашпар.

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