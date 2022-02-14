У вінницькому "Льодовому клубі" відновили катання на ковзанах для дітей з інвалідністю. Заняття відбуваються в рамках соціального проєкту "Сонячні ковзани". Його два роки тому ініціювала громадська організація "Вінниця Даун Синдром".

Проєкт "Сонячні ковзани" стартував у 2020-му році. Через карантин та закриття катка у центральному парку Вінниці — його призупинили.

"Ми дуже задоволені, що нам вдалося відновити цей проєкт. Діти хочуть займатися. Ми повинні їм дати можливість спробувати себе ще й тут. Раптом комусь сподобається і ці діти стануть відомими фігуристами", — каже голова громадської організації "Вінниця Даун Синдром" Марина Григорцева.

Участь у проєкті беруть 30 дітей, серед них аутисти та з синдромом Дауна. У такий спосіб хочуть їх соціалізувати, каже Марина Григорцева.

Фото: Суспільне Вінниця

Кататися на ковзанах дітям допомагають тренери та відвідувачі хокейної школи "Патріот". Серед них 11-річний Руслан Сестренський.

"Потрібно їм допомагати, бо самі вони не можуть кататися. Мені їм хочеться допомогти", — говорить Руслан Сестренський.

На відкриття нового сезону тренувань приїхала і родина Скринецьких із Могилів-Подільського району. Мама восьмирічної Аліни говорить, донька вже другокласниця. Вчиться за інклюзивною формою навчання. У селі, де мешкають для її Аліни розваг немає.

"Насамперед ці проєкти дають дитині соціалізацію, як поводити себе в колективі. Також соціум вчиться приймати таких дітей", — говорить мама Аліни Валентина Скринецька.

Пʼятирічний Матвій також учасник проєкту "Сонячні ковзани".

"Кожна подія — це свято для них. Це важливо", — каже Ірина Лупол.

Фото: Суспільне Вінниця

Діти займатимуться по групах. Заняття для учасників проєкту та їхніх батьків - безкоштовні, — говорить працівниця "Льодового клубу" Анна Шацька.

"Ми не можемо стояти осторонь. Якби кожен думав так само, у нас би діти з інвалідністю були набагато соціалізовані", — каже Анна Шацька.

Фото: Суспільне Вінниця

За словами Марини Григорцевої, катання на ковзанах для учасників проєкту проходитимуть щонеділі. Триватимуть — годину.

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