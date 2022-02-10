Як допомогти людині, яка вдавилась: поради вінницьких інструкторів

Найчастіше діти давляться дрібними предметами та цукерками, а дорослі — фрагментами їжі. Про це Суспільному розповіла інструкторка домедичної допомоги Європейської ради реанімації Людмила Павленко. Захисною реакцією, каже, у людини є кашель.

Суспільне підготувало марафон, присвячений принципам надання першої допомоги при невідкладних ситуаціях. Історія друга: допомога, якщо людина вдавилась.

Що робити?

Нанести плоскі удари

Коли людина не може кашляти, то перше, що потрібно зробити — нахилити її вперед вниз (можна через коліно або спинку крісла) і сильно поплескати по спині.

"Маємо стати поруч з нею, щоб не впасти, і утримувати постраждалого. Охоплюємо пацієнта так, щоб максимально міцно його утримувати. Наносимо плоскі удари по міжлопатковій ділянці. Їх має бути п'ять. Вони мають бути спрямовані вперед і вниз. Уникайте того, щоб не вдарити по потолиці", — каже Людмила Павленко.

Не можна плескати, коли людина випрямлена, тим паче — бити кулаком. Інакше шматок їжі опуститься донизу та намертво перекриє дихальні шляхи, каже інструкторка. Якщо ж кашель поновлюється — припиніть плескати.

Якщо людина не може дихати, то використовуйте прийом Геймліха

"Знаходжу в пацієнта пупок і своїм кулаком роблю механізм, щоб спрямовувати кулак назад і вгору. Наносимо таких ударів також п'ять", — розповідає Людмила Павленко.

Необхідне дообстеження

"Це досить травматична маніпуляція, навіть якщо вона успішна, то вона все одно потребує подальшого дообстеження", — каже інструкторка.

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