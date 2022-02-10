Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільних

Збирати та розбирати автомат Калашнікова, надавати першу домедичну допомогу, вміти опанувати себе в надзвичайних ситуаціях – цього навчають вінничан у міському аналітичному центрі допомоги ветеранам АТО/ООС. Про це на розповів керівник Олег Климбовський.

Суспільне Вінниця

"Ми не робимо державну справу, ми допомагаємо людям отримати базові знання, щоб вони виконували свій обовʼязок по захисту Батьківщини", – каже Олег Климбовський.

Суспільне Вінниця

На безкоштовні навчання зареєструвались 150 віничан. Всі вони цивільні. Розділили їх на шість груп. У кожній – по 25 учасників.

Суспільне Вінниця

Окрім теорії, для учасників навчань проведуть і практичні заняття. Заняття проводять ветерани АТО та учасники бойових дій.

Суспільне Вінниця

Після того, як учасники отримають базові теоретичні знання, розпочнуться заняття практики, розповідає Олег Климбовський. Як діяти під час мінометних обстрілів та стріляти з військової зброї – цивільних навчатимуть на полігоні для стрільб 19 лютого.

Суспільне Вінниця

Серед учасниць і Ольга Грабовська. Каже, військову підготовку проходить вперше. Хоче отримати знання з польової медицини.

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