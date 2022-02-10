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Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільних
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Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільних

Ольга Федоренко
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Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільних Навчання у міському аналітичному центрі допомоги ветеранам АТО/ООС. Фото: Суспільне Вінниця

Збирати та розбирати автомат Калашнікова, надавати першу домедичну допомогу, вміти опанувати себе в надзвичайних ситуаціях – цього навчають вінничан у міському аналітичному центрі допомоги ветеранам АТО/ООС. Про це на розповів керівник Олег Климбовський.

Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільнихСуспільне Вінниця

"Ми не робимо державну справу, ми допомагаємо людям отримати базові знання, щоб вони виконували свій обовʼязок по захисту Батьківщини", – каже Олег Климбовський.

Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільнихСуспільне Вінниця

На безкоштовні навчання зареєструвались 150 віничан. Всі вони цивільні. Розділили їх на шість груп. У кожній – по 25 учасників.

Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільнихСуспільне Вінниця

Окрім теорії, для учасників навчань проведуть і практичні заняття. Заняття проводять ветерани АТО та учасники бойових дій.

Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільнихСуспільне Вінниця

Після того, як учасники отримають базові теоретичні знання, розпочнуться заняття практики, розповідає Олег Климбовський. Як діяти під час мінометних обстрілів та стріляти з військової зброї – цивільних навчатимуть на полігоні для стрільб 19 лютого.

Безкоштовні заняття з військової підготовки організували у Вінниці для цивільнихСуспільне Вінниця

Серед учасниць і Ольга Грабовська. Каже, військову підготовку проходить вперше. Хоче отримати знання з польової медицини.

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