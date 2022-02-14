У Херсоні затримали псевдомінерку, яка "замінувала" районне управління поліції

У Херсоні поліцейські затримали жінку, яка увечері 13 лютого "замінувала" Херсонське районне управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області на сторінці у Facebook.

Псевдомінерку знайшли за номером телефону, з якого вона дзвонила до поліції. Правопорушницею виявилась 29-річна жителька одного із населених пунктів Великоолександрівської територіальної громади.

"Минулого року вона вже кілька разів повідомляла про "замінування" адмінбудівель на території Дніпропетровської області", - розповів начальник райуправління поліції Олександр Говорун.

Жінку знайшли та затримали у Херсоні на міжміському автовокзалі.

Наразі правопорушниця проходить обстеження у лікарні, а поліцейські намагаються з’ясувати, чому вона так вчинила.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності затриманій може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Читайте також:

На Херсонщині взяли під варту трьох підозрюваних, які скоїли розбійний напад на будинок пенсіонерів і обікрали їх.

Херсонська обласна прокуратура довела вину чоловіка в замаху на вбивство двох людей, один з яких загинув від отриманих вогнепальних поранень. Обвинуваченому присудили 15 років за ґратами.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber