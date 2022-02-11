Херсонська обласна прокуратура довела вину чоловіка в замаху на вбивство двох людей, один з яких загинув від отриманих вогнепальних поранень. Обвинуваченому присудили 15 років за ґратами.

Про це йдеться на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.

Що відомо:

У квітні 2018 року чоловік погодився на умисне вбивство херсонського бізнесмена за гроші. Коли бізнесмен з охоронцем з’явилися біля під’їзду, засуджений здійснив у них у них п’ять пострілів і зник. Від отриманих вогнепальних поранень підприємець помер у кареті швидкої медичної допомоги. Життя охоронця медикам вдалось врятувати.

У травні того ж року чоловік погодився виконати замовне вбивство ще двох громадян. Для цього він придбав автомат Калашникова, гранату Ф-1. Однак правоохоронці попередили цей злочин, його затримали.

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