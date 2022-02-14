Полтавські підприємці влаштували автопробіг: які вимоги

У Полтаві приватні підприємці 14 лютого влаштували автопробіг. Так вимагають зберегти спрощену систему оподаткування та скасувати впровадження касових апаратів. За словами співорганізаторки акції та приватної підприємиці Тетяни Михиди, цією акцією хочуть привернути увагу до проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу.

Понад 20 машин рухалися колоною від вулиці Великотирнівської до міської ради. Це тому, що впровадження та утримання касових апаратів, встановлення програмного забезпечення для комп’ютерів обійдеться малим підприємцям у майже 100 тисяч гривень за рік, каже співорганізаторка акції Тетяна Михида.

Фото: Суспільне Полтава Полтавські підприємці влаштували автопробіг

Впровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців другої, третьої та четвертої груп стало обов’язковим від січня цього року. Це згідно зі змінами до закону про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів, повідомляв Суспільному юрист Андрій Шульгін. За його словами, зміни спрямовані на легалізацію сплати податків.

Фото: Суспільне Полтава Підприємці влаштували автопробіг у Полтаві

Штраф за порушення застосування касових апаратів залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій. За перше – штраф у розмірі 100 відсотків від суми чека. При повторному порушенні – у розмірі 150 відсотків від суми чека, говорить юрист.

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