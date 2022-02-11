Реєстратори розрахункових операцій: скільки оформили на Полтавщині

За перший місяць 2022-го року на Полтавщині оформили понад дві тисячі програмних реєстраторів розрахункових операцій. Це більше, ніж за увесь минулий рік. Таку відповідь на запит Суспільного надала податкова служба України.

Від січня 2022-го року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Протягом січня цього року на Полтавщині оформили 2 289 програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО). З них понад 1300 – за грудень минулого року.

Суспільне Полтава Кількість зареєстрованих ПРРО на Полтавщині

Водночас в обласному центрі за перший місяць 2022-го року підприємці зареєстрували понад 850 ПРРО. Торік за такий же період оформили 56, йдеться у відповіді на запит.

Суспільне Полтава Кількість зареєстрованих ПРРО у Полтаві

Звичайних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) за перший місяць 2022-го року на Полтавщині зареєстрували на понад дві сотні більше, ніж у січні минулого року. Торік найменше їх оформили у серпні – 57, а найбільше у грудні – 365.

У Полтаві ж за січень цього року підприємці зареєстрували 211 РРО. За такий же період минулоріч їх було на 88 менше. Торік у середньому щомісяця реєстрували близько 125 РРО у Полтаві.

Суспільне Полтава Кількість зареєстрованих РРО у Полтаві та області

Згідно із відповіддю на запит, торік на Полтавщині підприємці сплатили понад 59 мільярдів гривень податків та зборів. У середньому – це 4,9 мільярди гривень. За перший місяць 2022-го року – 4,3 мільярди гривень.

Суспільне Полтава Суми надходжень податків і зборів

Що відомо:

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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