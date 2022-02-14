Не Turkey, а Türkiye — Туреччина змінює написання своєї назви англійською мовою

Туреччина офіційно змінює написання назви своєї країни англійською мовою. Відтепер англійське “Turkey” має стати Türkiye.

Про це повідомляє BBC.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що новий спосіб написання та вимови назви країни англійською мовою "виражає та представляє культуру, цивілізацію та цінності Турецького народу у найкращий спосіб".

Але дехто вважає, що зміна написання назви має на меті дистанціювати її від назви птаха. Англійською мовою "індичка" — "turkey", — пишеться та вимовляється так само як назва країни Туреччина.

Словник англійської мови має також інше неформальне значення для слова "turkey" — щось дуже невдале та провальне.

Вважається, що зміна назви є частиною загальної політики турецького уряду, спрямованої на творення нового образу країни на міжнародній арені.

Що відомо

У 2018 році Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн кампанію "KyivNotKiev" з метою деросифікації англомовної назви міста.

У 2019 році Македонія офіційно змінила назву на "Республіка Північна Македонія". Так завершилася тривала суперечка з Грецією, яка стала головною перепоною для вступу Македонії до НАТО.

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