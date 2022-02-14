Управління з податковий і митних зборів Великої Британії заарештовувало три NFT-токени під час розслідування можливого ухиляння від сплати податків, що включає 250 нібито підставних компаній.
Про це повідомляє BBC.
У повідомленні сказано, що представники податкової служби заарештували трьох осіб, які намагалися уникнути сплати податків на суму 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.
Таким чином, Управління з податкових і митних зборів стало першою інституцією у Великій Британії, яка заарештувала NFT-токени.
NFT — це цифрові активи, які можна продавати та купувати. Вони вперше виникли у 2014 році і їхній принцип подібний до сертифікатів права власності на віртуальні або фізичні обʼєкти. NFT мають унікальний цифровий підпис, отже їх можна купувати із використанням реальної або криптовалюти.
Управління з податкових і митних зборів вважає, що підозрювані використовували складні методи аби приховати свою особистість. Вони використовували вкрадені телефони, неправильні адреси, незареєстровані мобільні телефон, VPN, несправжні чеки та удавали, що займаються легальним бізнесом. У відомстві кажуть, що попри це, правоохоронцям вдалося розкрити особистість підозрюваних та заарештовувати цифрові активи на суму 5 тисяч фунтів стерлінгів та три цифрові художні твори, які наразі ще не були оцінені.
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