У платіжній системі WebMoney з 11 лютого стали недоступними всі операції з гаманцями у російських рублях. Про це повідомляється на сайті WebMoney. Це сталося через те, що 11 лютого російський Центробанк відкликав ліцензію у Консервативного комерційного банку (банку “ККБ”), який був розрахунковим банком системи WebMoney для гаманців у рублях. Про це передає інтернет-видання Meduza.

У Центробанку заявили, що “ККБ” порушував законодавство у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

За даними Meduza, банк “ККБ” фактично не проводив традиційну банківську діяльність. Він спеціалізувався на наданні послуг у сфері електронної комерції. Банк не досліджував економічного змісту операцій клієнтів, джерела грошових коштів за якими були непрозорими. Існували підвищені ризики залучення цієї фінустанови до обслуговування “тіньового” ігорного бізнесу та нелегальних учасників фінансового ринку.

WebMoney заявила, що банк “ККБ” не порушував закон, й назвала дії Центробанку ”недружнім кроком”. Компанія повідомила, що заморожені у банку “ККБ” кошти учасників платіжної системи будуть виплачені їхнім власникам. У WebMone також пообіцяли докласти “всі доступні юридичні й фінансові зусилля для якнайшвидшої компенсації вартості заблокованих інструментів”.

Платіжна система WebMoney була створена в Росії у 1998 році. В ній можна створювати гаманці у російських рублях, іншій валюті й криптовалюті. Нині у системі, за даними WebMoney, зареєстровані понад 45 мільйонів користувачів. З початку лютого вони провели понад мільйон транзакцій.

У грудні 2021 року WebMoney на пів року призупинила можливість поповнення гаманців у рублях через припис банку “ККБ” від Центробанку.

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