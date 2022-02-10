"Енігма". Чорний діамант віком у мільярд років продали на аукціоні за $4,3 млн

На аукціоні в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) 9 лютого за 4,3 мільйона доларів продали чорний огранений діамант "Енігма" віком близько одного мільярда років — це найбільший такий діамант, відомий людству.

Про це повідомив аукціонний дім Sotheby’s.

Фінальна вартість лота вийшла нижчою, ніж прогнозувалося (майже шість мільйонів доларів). У Sotheby’s не повідомили, хто став власником діаманту, але вказали, що покупець вирішив розплатитися криптовалютою.

А проте, власник блокчейн-платформи HEX.com Річард Гарт заявив у Twitter, що "Енігму" придбав саме він. Тепер чоловік планує перейменувати діамант на честь свого бізнесу — HEX.com.

"Енігма" — це найбільший гранений діамант у світі: його вага становить 555,55 карата (трохи більше 111 грамів), а на його поверхні налічується 55 граней. "Енігма" є карбонадо — украй рідкісним різновидом алмазів, який досі знаходили лише в Бразилії та Центрально-Африканській Республіці.

Науковці та ювеліри досі сперечаються щодо походження карбонадо. Існує припущення, що вони мають космічне походження, оскільки містять осборніт — речовину, яка присутня в складі комет. Це і пояснює назву діаманта ("Загадка" з англійської).

Крім того, карбонадо — ще й дуже давній матеріал. Його вік становить приблизно 2,6-3,2 мільярда років. Для порівняння: Земля виникла десь 4,6 мільярда років тому.

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