У США конфіскували вкрадені біткоїни на суму понад 3.6 млрд доларів

У США 8 лютого у Нью-Йорку заарештували подружжя. Чоловік та дружина підозрюються у відмиванні коштів у криптовалюті. Під час затримання правоохоронці вилучили понад 3,6 мільярда доларів у біткоїнах.
Про це повідомляє The Washington Post.
Правоохоронці повідомляють, що вилучена сума була частиною біткоїнів, вкрадених під час хакерської атаки на компанію Bitfinex у 2016 році.
Заарештовані — Ілья Ліхтенштейн та Гезер Морган — обвинувачуються у змові з наміром відмивання великої суми грошей. Їх звинувачують у намаганні відмити 119 754 біткоїни, вкрадених після хакерської атаки на Bitfinex.Це найбільша вилучена сума коштів в історії Департаменту юстиції США.
Згідно з повідомленням, обвинувачені намагалися відмити вкрадені біткоїни через лабіринт транзакцій, проте американські розслідувачі відстежили кошти.
Bitfinex є сервісом обміну криптовалюти. Після хакерської атаки 2016 року сервіс пропонував винагороду розміром у сотні мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти вкрадені гроші. Федеральні служби заявляють, що їм вдалося конфіскувати 94 тисячі з вкрадених 119 754 біткоїнів.
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