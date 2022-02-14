Аби мешканці країни знали, як краще обладнати своє житло на випадок надзвичайної ситуації та захистити себе і близьких, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розробив спеціальну брошуру. У ній — про те, як діяти у надзвичайних ситуаціях, залишаючись вдома.
Що потрібно робити, аби обладнати власну домівку і бути мінімально готовим до надзвичайних ситуацій:
- Дізнайтеся, де знаходяться найближчі укриття. Наприклад у нашому матеріалі є перелік сховищ у найбільших містах Сумської області. Також можна перевірити стан підвалу у власному будинку.
- Ви можете перевірити наявність аварійного виходу у багатоповерхівці, в якій мешкаєте.
- Потрібно зробити запаси питної та технічної води, продуктів, які можуть довго зберігатися.
- Запасіться засобами надання першої медичної допомоги та докупіть ліки, які можуть знадобитися вам протягом певного часу.
- Підготуйте засоби для гасіння пожежі.
- Подбайте про те, аби у вас були ліхтарики та свічки, на випадок відключення електроенергії.
- На випадок термінової евакуації, тримайте в одній валізі найнеобхідніші речі та документи.
- Переконайтеся, що ваш приватний транспорт справний та у вас є запас палива.
- Подумайте про альтернативний обігрів домівки на випадок відключення опалення.
Що відомо
- "Вірогідність, що ворог зайде у Суми, мінімізована" — експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
- У Сумах оголосили акцію "Перевір своє бомбосховище".
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