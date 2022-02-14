Аби мешканці країни знали, як краще обладнати своє житло на випадок надзвичайної ситуації та захистити себе і близьких, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розробив спеціальну брошуру. У ній — про те, як діяти у надзвичайних ситуаціях, залишаючись вдома.

Що потрібно робити, аби обладнати власну домівку і бути мінімально готовим до надзвичайних ситуацій:

Дізнайтеся, де знаходяться найближчі укриття. Наприклад у нашому матеріалі є перелік сховищ у найбільших містах Сумської області. Також можна перевірити стан підвалу у власному будинку. Ви можете перевірити наявність аварійного виходу у багатоповерхівці, в якій мешкаєте. Потрібно зробити запаси питної та технічної води, продуктів, які можуть довго зберігатися. Запасіться засобами надання першої медичної допомоги та докупіть ліки, які можуть знадобитися вам протягом певного часу. Підготуйте засоби для гасіння пожежі. Подбайте про те, аби у вас були ліхтарики та свічки, на випадок відключення електроенергії. На випадок термінової евакуації, тримайте в одній валізі найнеобхідніші речі та документи. Переконайтеся, що ваш приватний транспорт справний та у вас є запас палива. Подумайте про альтернативний обігрів домівки на випадок відключення опалення.

Що відомо

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