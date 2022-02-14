Міносвіти придбало для вчителів понад 62 тисячі ноутбуків — Шкарлет

​У межах національного проєкту "Ноутбук кожному вчителю" Міносвіти придбало для закладів загальної середньої освіти 62 674 ноутбуки.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"За результатом проєкту придбано 62 674 ноутбуки для ЗЗСО. Завдяки командній співпраці МОН, Мінцифри та Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ процес закупівлі ноутбуків для вчителів був максимально прозорим", — розповів він.

За словами міністра, у межах програми вдалось досягнути співвідношення 1 ноутбук на одного педагогічного працівника, що відповідає постанові Кабінету міністрів № 403 від 21 квітня 2021 року.

"За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей", — пояснив Шкарлет.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

У липні 2021 року Кабінет міністрів виділив 980 мільйонів гривень субвенції на купівлю ноутбуків для понад 60 тисяч вчителів по всій Україні. Отримувати техніку вчителі почали тільки у листопаді.

Міністерство цифрової трансформації повторно провело тендери на купівлю ноутбуків для вчителів через спробу розкрадання 300 мільйонів гривень на держпрограмі.

У грудні 2021-го повідомлялось, що у рамках проєкту "Ноутбук кожному вчителю" комп'ютерну техніку отримали вже 33 тисяч вчителів у 18 областях.

Читайте також

Електронні журнали й щоденники у школах. Уряд затвердив систему Е-управління у сфері освіти

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу