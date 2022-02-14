На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 215 осіб

У 215 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померло 5 людей. Одужання підтвердили у 335 осіб. Медики провели 367 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (16 осіб): Вишнівецька селищна ОТГ – 5, Кременецька міська ОТГ – 6, Лановецька міська ОТГ – 4, Лопушненська сільська ОТГ – 1;

Тернопільський район (79 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 6, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 3, Зборівська міська ОТГ – 9, Козівська селищна ОТГ – 14, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 5, Нараївська сільська ОТГ – 3, Озернянська сільська ОТГ – 1, Підволочиська селищна ОТГ – 1, Підгаєцька міська ОТГ – 2, Підгороднянська сільська ОТГ – 5, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 3, Теребовлянська міська ОТГ – 4, Тернопільська міська ОТГ – 20;

Чортківський район (120 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 2, Борщівська міська ОТГ – 13, Бучацька міська ОТГ – 13, Васильковецька сільська ОТГ – 5, Гримайлівська селищна ОТГ – 4, Гусятинська селищна ОТГ – 7, Заводська селищна ОТГ – 5, Заліщицька міська ОТГ – 18, Золотопотіцька селищна ОТГ – 7, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 3, Монастириська міська ОТГ – 11, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 8, Товстенська селищна ОТГ – 3, Трибухівська сільська ОТГ – 3, Хоростківська міська ОТГ – 7, Чортківська міська ОТГ – 7.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 141 418 особи, з них 114 132 вже видужали та 2 334 людей померли.

Що відомо: