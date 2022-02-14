222 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

13 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 222 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 16 993 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 13 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 107 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Горішні Плавні – 8863 (+13);

Гребінківський – 1841 (+1);

Диканський – 2207 (+29);

Зіньківський – 3435 (+42);

Котелевський – 2412 (+2);

Кременчук – 21446 (+10);

Лохвицький – 4083 (+25);

Лубни – 6890 (+1);

Новосанжарський – 2410 (+3);

Оржицький – 1533 (+1);

Пирятинський – 2827 (+1);

Полтава – 55040 (+58);

Полтавський – 8546 (+13);

Решетилівський – 2209;

Хорольський – 2872 (+1);

Шишацький – 2309 (+22).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 166 703 людини. Одужали за увесь час 145 704 людей, а летальних випадків — 4 067 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 16 932 жителів регіону.

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