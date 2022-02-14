222 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

13 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 222 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 16 993 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 13 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 107 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Горішні Плавні – 8863 (+13);
- Гребінківський – 1841 (+1);
- Диканський – 2207 (+29);
- Зіньківський – 3435 (+42);
- Котелевський – 2412 (+2);
- Кременчук – 21446 (+10);
- Лохвицький – 4083 (+25);
- Лубни – 6890 (+1);
- Новосанжарський – 2410 (+3);
- Оржицький – 1533 (+1);
- Пирятинський – 2827 (+1);
- Полтава – 55040 (+58);
- Полтавський – 8546 (+13);
- Решетилівський – 2209;
- Хорольський – 2872 (+1);
- Шишацький – 2309 (+22).