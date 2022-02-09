На Полтавщині бустерну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 29 тисяч людей

На Полтавщині бустерною дозою вакцини від коронавірусу імунізували понад 29 тисяч людей. Зробили це за понад місяць, відколи почали імунізувати третьою дозою, розповіла Суспільному координаторка з вакцинальної кампанії від COVID-19 у регіоні Ольга Бастаногова.
67-річний Михайло Хребет до амбулаторії у селі Божківське Новоселівської громади прийшов отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про можливість зробити таке щеплення він дізнався від сімейної лікарки.
"Температура в нормі, тиск у нормі. Пропоную зробити бустерну дозу для підвищення імунітету від коронавірусної хвороби", – каже Микола Хребет.
На коронавірус чоловік не хворів. А перші два щеплення він зробив у березні та червні минулого року.
"Я вирішив, що це краще буде для здоров’я, для підвищення імунітету. Хочу бути впевненим у тому, що, якщо я захворію, то це буде в легкій формі проходити", – говорить чоловік, який отримав бустерну дозу вакцини від COVID-19 Микола Хребет.
"Вакцинуємо щодня близько 20-30 чоловік. З них відсотків 50 уже пішла бустерна доза, так як підходять строки після хвилі вакцинації", – каже медсестра Божківської амбулаторії Лілія Корольва.
У Божківській амбулаторії обслуговують понад півтори тисячі людей. Із них два щеплення мають 70% населення, каже завідувачка Наталія Пархоменко.
"Зараз уже 40% із них провакцинували бустерною дозою. Люди приходять і самостійно. Вже побачили позитивний ефект від вакцинації. Менше стали хворіти, в легшій формі переносять, менше госпіталізацій", – каже завідувачка Божківською амбулаторією Наталія Пархоменко.
Бустерну дозу нині вводять усім охочим, якщо від моменту другої вакцинації минуло пів року, каже Ольга Бастаногова.
"Бустерну дозу роблять для того, щоб підсилити імунну відповідь. У зв’язку з тим, що через шість-дев’ять місяців імунна відповідь після вакцинації трішки падає. Тому нам треба підсилити імунну відповідь у людини на COVID-19", – говорить координаторка з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Ольга Бастаногова.
До пункту масової вакцинації отримати бустерну дозу прийшла полтавка Людмила Мирошніченко. Перші два щеплення, каже, робила в серпні.
"Зробила для своєї безпеки, безпеки своїх друзів, навколишніх і для себе, перш за все. У колективі у нас працівники хворіли інфекційними хворобами, але в мене, можу сказати, покращився імунітет", – каже Людмила Мирошніченко.
У середньому за день у цьому пункті вакцинації від коронавірусу щеплюють півтори сотні пацієнтів. Третина з них імунізується втретє, розповіла Світлана Тимченко.
"Найбільше – це люди пенсійного віку, але й молодь також приходить. Від початку вакцинації третіми ревакцинальними дозами близько півтори тисячі зробило полтавців у нашому центрі", – говорить членкиня мобільної бригади з вакцинації від COVID-19 Світлана Тимченко.
На Полтавщині бустерну дозу вакцини від коронавірусу вводять від 24 грудня 2021-го. За цей час третє щеплення отримали більш ніж 29 тисяч жителів регіону, каже Ольга Бастаногова.
"Узагалі щеплено 54% населення однією дозою, 51% населення Полтавської області – двома дозами. Якщо говорити цифрами, то це більше 600 тисяч людей", – додала Ольга Бастаногова.