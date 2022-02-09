На Полтавщині бустерну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 29 тисяч людей

На Полтавщині бустерною дозою вакцини від коронавірусу імунізували понад 29 тисяч людей. Зробили це за понад місяць, відколи почали імунізувати третьою дозою, розповіла Суспільному координаторка з вакцинальної кампанії від COVID-19 у регіоні Ольга Бастаногова.

67-річний Михайло Хребет до амбулаторії у селі Божківське Новоселівської громади прийшов отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про можливість зробити таке щеплення він дізнався від сімейної лікарки.

Фото: Суспільне Полтава Микола Хребет проходить обстеження перед вакцинацією

"Температура в нормі, тиск у нормі. Пропоную зробити бустерну дозу для підвищення імунітету від коронавірусної хвороби", – каже Микола Хребет.

На коронавірус чоловік не хворів. А перші два щеплення він зробив у березні та червні минулого року.

"Я вирішив, що це краще буде для здоров’я, для підвищення імунітету. Хочу бути впевненим у тому, що, якщо я захворію, то це буде в легкій формі проходити", – говорить чоловік, який отримав бустерну дозу вакцини від COVID-19 Микола Хребет.

Фото: Суспільне Полтава Холодильник, де зберігається вакцина

"Вакцинуємо щодня близько 20-30 чоловік. З них відсотків 50 уже пішла бустерна доза, так як підходять строки після хвилі вакцинації", – каже медсестра Божківської амбулаторії Лілія Корольва.

У Божківській амбулаторії обслуговують понад півтори тисячі людей. Із них два щеплення мають 70% населення, каже завідувачка Наталія Пархоменко.

"Зараз уже 40% із них провакцинували бустерною дозою. Люди приходять і самостійно. Вже побачили позитивний ефект від вакцинації. Менше стали хворіти, в легшій формі переносять, менше госпіталізацій", – каже завідувачка Божківською амбулаторією Наталія Пархоменко.

Бустерну дозу нині вводять усім охочим, якщо від моменту другої вакцинації минуло пів року, каже Ольга Бастаногова.

Пункт масової вакцинації у Полтаві

"Бустерну дозу роблять для того, щоб підсилити імунну відповідь. У зв’язку з тим, що через шість-дев’ять місяців імунна відповідь після вакцинації трішки падає. Тому нам треба підсилити імунну відповідь у людини на COVID-19", – говорить координаторка з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Ольга Бастаногова.

До пункту масової вакцинації отримати бустерну дозу прийшла полтавка Людмила Мирошніченко. Перші два щеплення, каже, робила в серпні.

"Зробила для своєї безпеки, безпеки своїх друзів, навколишніх і для себе, перш за все. У колективі у нас працівники хворіли інфекційними хворобами, але в мене, можу сказати, покращився імунітет", – каже Людмила Мирошніченко.

У середньому за день у цьому пункті вакцинації від коронавірусу щеплюють півтори сотні пацієнтів. Третина з них імунізується втретє, розповіла Світлана Тимченко.

"Найбільше – це люди пенсійного віку, але й молодь також приходить. Від початку вакцинації третіми ревакцинальними дозами близько півтори тисячі зробило полтавців у нашому центрі", – говорить членкиня мобільної бригади з вакцинації від COVID-19 Світлана Тимченко.

На Полтавщині бустерну дозу вакцини від коронавірусу вводять від 24 грудня 2021-го. За цей час третє щеплення отримали більш ніж 29 тисяч жителів регіону, каже Ольга Бастаногова.

"Узагалі щеплено 54% населення однією дозою, 51% населення Полтавської області – двома дозами. Якщо говорити цифрами, то це більше 600 тисяч людей", – додала Ольга Бастаногова.