Міністр охорони здоров’я сказав, чи перейде Полтавщина до «помаранчевої» зони

Полтавщина єдина із областей України, яка перебуває у «жовтій» карантинній зоні. Переходити до «помаранчевої» чи «червоної» Полтавщина найближчим часом не буде. Про це під час брифінгу 10 лютого у Полтавській ОДА повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Я хотів би відзначити Полтавську область, яка має найкращі показники охоплення щепленнями проти коронавірусної хвороби в цілому, і серед дорослого населення. Особливо серед групи ризику 60 +. І на мою точку зору, оце охоплення щепленнями дозволяє Полтавській області проходити, як і осінню "хвилю" так і зимово-весняну "хвилю" (як ми її називаємо) без потрапляння не те, що до "червоного" рівня, а до "помаранчевого" рівня", — розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшка.

Фото: Суспільне Полтава Брифінг у Полтавській ОДА

За словами Віктора Ляшка, в Україні не буде "локдауну", так як нині люди вакцинуються.

"На мою точку зору, пік захворюваності ми вже маємо. Щодня фіксуємо по 41 тисячі випадків. Приємна новина у тому, що зростає кількість випадків, але не зростає госпіталізацій. Тому стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без навантажень. Локдауну не буде, ми будемо долати цю хвилю в адаптивному карантині, який передбачає введення червоного рівня епідемічної небезпеки, який вводить додаткові обмеження саме для невакцинованих людей. При наявності вільного доступу до вакцин і вибору вакцини говорити про локдаун недоречно", — додав Віктор Ляшко.

За даними РНБО, від початку вакцинації від коронавірусу у Полтавській області щеплено двома дозами 612 725 людей. На Полтавщині бустерну дозу вакцини від коронавірусу вводять від 24 грудня 2021-го. За цей час третє щеплення отримали більш ніж 30 тисяч жителів регіону.

За даними на сайті МОЗ, станом на 10 лютого у Полтавській області усі індикатори визначення рівня епідемічної небезпеки у нормі.

Що відомо: