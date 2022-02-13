За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 202 особи

1 202 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 435 людей, другою дозою – 558, бустерною дозою вакцинували 206 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 746 097 осіб.

За добу 12 лютого в країні щеплення проти коронавірусу зробили 36 453 людям. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу – 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, дві дози – 14 949 233 людини, додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом в країні проведено 31 107 958 щеплень.

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