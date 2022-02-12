logo logo
COVID-19 на Волині: виявили 515 випадків за добу, двоє людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: виявили 515 випадків за добу, двоє людей померли

Лариса Літвицька
·
COVID-19 на Волині: виявили 515 випадків за добу, двоє людей померли ФОТО: УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 515 нових випадків коронавірусної інфекції, з них 54 випадки підтвердили у дітей і вісім – у медпрацівників. Про ситуацію із захворюваністю станом на 13 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 210 людей. Госпіталізували за добу 34 хворих, 481 – лікуються амбулаторно. Один летальний випадок зафіксували у Горохівській громаді та ще один – у Нововолинській ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 618 осіб. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 133;
  • Боратинська ТГ – 6;
  • Берестечківська ТГ — 7;
  • Городищенська ТГ – 8;
  • Горохівська ТГ – 10;
  • Колківська – 1;
  • Мар’янівська ТГ – 7;
  • Підгайцівська ТГ – 47;
  • Рожищенська ТГ – 8;
  • Торчинська ТГ — 2;
  • Володимир-Волинська ТГ – 59;
  • Затурцівська ТГ — 7;
  • Зимнівська ТГ – 4;
  • Іваничівська ТГ – 23;
  • Локачинська ТГ — 3;
  • Нововолинська ТГ – 35;
  • Оваднівська ТГ — 2;
  • Устилузька ТГ — 3;
  • Камінь-Каширська ТГ – 34;
  • Маневицька ТГ – 10;
  • Прилісненська ТГ – 1;
  • Сошичненська ТГ — 2;
  • Велицька ТГ – 10;
  • Велимчанська ТГ — 2;
  • Вишнівська ТГ — 8;
  • Голобська ТГ – 18;
  • Головненська ТГ — 8;
  • Дубечненська ТГ — 7;
  • Дубівська ТГ – 13;
  • Заболотівська ТГ — 7;
  • Забродівська ТГ — 13;
  • Ковельська ТГ – 186;
  • Колодяжненська ТГ – 8;
  • Луківська ТГ — 4;
  • Люблинецька ТГ – 11;
  • Любомльська ТГ – 23;
  • Поворська ТГ — 8;
  • Ратнівська ТГ – 27;
  • Рівненська ТГ — 4;
  • Самарівська ТГ – 2;
  • Сереховичівська ТГ – 4;
  • Смідинська ТГ — 5;
  • Старовижівська ТГ — 16;
  • Турійська ТГ – 26;
  • Шацька ТГ — 33.

Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 495 людей: першою дозою – 159 волинян і другою дозою – 261 особу. Від початку вакцинальної кампанії медики всього щепили 674 755 волинян.

За весь час пандемії в області захворіли 123 214 волинян. 106 232 людини одужали від COVID-19. 2 324 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 472 397 волинян.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 060 недужих на коронавірус волинян та вісім летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди