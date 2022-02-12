COVID-19 на Волині: виявили 515 випадків за добу, двоє людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 515 нових випадків коронавірусної інфекції, з них 54 випадки підтвердили у дітей і вісім – у медпрацівників. Про ситуацію із захворюваністю станом на 13 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 210 людей. Госпіталізували за добу 34 хворих, 481 – лікуються амбулаторно. Один летальний випадок зафіксували у Горохівській громаді та ще один – у Нововолинській ТГ.
За добу методом ПЛР протестували 618 осіб. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 133;
- Боратинська ТГ – 6;
- Берестечківська ТГ — 7;
- Городищенська ТГ – 8;
- Горохівська ТГ – 10;
- Колківська – 1;
- Мар’янівська ТГ – 7;
- Підгайцівська ТГ – 47;
- Рожищенська ТГ – 8;
- Торчинська ТГ — 2;
- Володимир-Волинська ТГ – 59;
- Затурцівська ТГ — 7;
- Зимнівська ТГ – 4;
- Іваничівська ТГ – 23;
- Локачинська ТГ — 3;
- Нововолинська ТГ – 35;
- Оваднівська ТГ — 2;
- Устилузька ТГ — 3;
- Камінь-Каширська ТГ – 34;
- Маневицька ТГ – 10;
- Прилісненська ТГ – 1;
- Сошичненська ТГ — 2;
- Велицька ТГ – 10;
- Велимчанська ТГ — 2;
- Вишнівська ТГ — 8;
- Голобська ТГ – 18;
- Головненська ТГ — 8;
- Дубечненська ТГ — 7;
- Дубівська ТГ – 13;
- Заболотівська ТГ — 7;
- Забродівська ТГ — 13;
- Ковельська ТГ – 186;
- Колодяжненська ТГ – 8;
- Луківська ТГ — 4;
- Люблинецька ТГ – 11;
- Любомльська ТГ – 23;
- Поворська ТГ — 8;
- Ратнівська ТГ – 27;
- Рівненська ТГ — 4;
- Самарівська ТГ – 2;
- Сереховичівська ТГ – 4;
- Смідинська ТГ — 5;
- Старовижівська ТГ — 16;
- Турійська ТГ – 26;
- Шацька ТГ — 33.
Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 495 людей: першою дозою – 159 волинян і другою дозою – 261 особу. Від початку вакцинальної кампанії медики всього щепили 674 755 волинян.
За весь час пандемії в області захворіли 123 214 волинян. 106 232 людини одужали від COVID-19. 2 324 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 472 397 волинян.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 060 недужих на коронавірус волинян та вісім летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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