COVID-19 на Волині: виявили 515 випадків за добу, двоє людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 515 нових випадків коронавірусної інфекції, з них 54 випадки підтвердили у дітей і вісім – у медпрацівників. Про ситуацію із захворюваністю станом на 13 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 210 людей. Госпіталізували за добу 34 хворих, 481 – лікуються амбулаторно. Один летальний випадок зафіксували у Горохівській громаді та ще один – у Нововолинській ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 618 осіб. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 133;

Боратинська ТГ – 6;

Берестечківська ТГ — 7;

Городищенська ТГ – 8;

Горохівська ТГ – 10;

Колківська – 1;

Мар’янівська ТГ – 7;

Підгайцівська ТГ – 47;

Рожищенська ТГ – 8;

Торчинська ТГ — 2;

Володимир-Волинська ТГ – 59;

Затурцівська ТГ — 7;

Зимнівська ТГ – 4;

Іваничівська ТГ – 23;

Локачинська ТГ — 3;

Нововолинська ТГ – 35;

Оваднівська ТГ — 2;

Устилузька ТГ — 3;

Камінь-Каширська ТГ – 34;

Маневицька ТГ – 10;

Прилісненська ТГ – 1;

Сошичненська ТГ — 2;

Велицька ТГ – 10;

Велимчанська ТГ — 2;

Вишнівська ТГ — 8;

Голобська ТГ – 18;

Головненська ТГ — 8;

Дубечненська ТГ — 7;

Дубівська ТГ – 13;

Заболотівська ТГ — 7;

Забродівська ТГ — 13;

Ковельська ТГ – 186;

Колодяжненська ТГ – 8;

Луківська ТГ — 4;

Люблинецька ТГ – 11;

Любомльська ТГ – 23;

Поворська ТГ — 8;

Ратнівська ТГ – 27;

Рівненська ТГ — 4;

Самарівська ТГ – 2;

Сереховичівська ТГ – 4;

Смідинська ТГ — 5;

Старовижівська ТГ — 16;

Турійська ТГ – 26;

Шацька ТГ — 33.

Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 495 людей: першою дозою – 159 волинян і другою дозою – 261 особу. Від початку вакцинальної кампанії медики всього щепили 674 755 волинян.

За весь час пандемії в області захворіли 123 214 волинян. 106 232 людини одужали від COVID-19. 2 324 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 472 397 волинян.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 060 недужих на коронавірус волинян та вісім летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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