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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1107 випадків
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1107 випадків

Інфографіка
Ганна Цьомик
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1107 випадків Суспільне Харків

За добу коронавірус підтвердили у 1107 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 10 смертей внаслідок COVID-19, 757 людей одужали.

Про це 14 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 292 417 випадків. З них: 246 583 хворих одужали, 6734 хворих померли.

Серед хворих за добу:

  • 801 — житель Харківського району (762 — міста Харкова);
  • 75 — Ізюмського;
  • 69 — Чугуївського;
  • 67 — Куп'янського;
  • 52 — Богодухівського;
  • 31 — Лозівського;
  • 12 — Красноградського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

За добу в Україні підтвердили 16 993 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо

  • МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
  • Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон".
  • Куди звертатися хворим на COVID-19: "гарячі лінії" на Харківщині.
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