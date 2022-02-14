COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1107 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 1107 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 10 смертей внаслідок COVID-19, 757 людей одужали.
Про це 14 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 292 417 випадків. З них: 246 583 хворих одужали, 6734 хворих померли.
Серед хворих за добу:
- 801 — житель Харківського району (762 — міста Харкова);
- 75 — Ізюмського;
- 69 — Чугуївського;
- 67 — Куп'янського;
- 52 — Богодухівського;
- 31 — Лозівського;
- 12 — Красноградського.
Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "жовтій" зоні епіднебезпеки.
За добу в Україні підтвердили 16 993 нових випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
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