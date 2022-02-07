У Чернівцях перевізники, які підписали меморандум з міськрадою, кажуть, що він принесе збитки для підприємств. Згідно з угодою, учні гімназій та ліцеїв їздитимуть в автобусах за тарифом 5 гривень.

Про це Суспільному сказав керівник фірми "Диліжанс", яка обслуговує маршрут №39 Олег Лонтківський.

За його словами, підписав меморандум, аби допомогти місту.

Степан Косташ — перевізник, який обслуговує маршрути №№11, 12 та 20, у коментарі Суспільному сказав, що пільговий тариф — це як "благодійність" з боку перевізників.

"Ми пішли назустріч владі, пішли назустріч тим школярам. Таким чином ми як благодійники — ось і всі справи, бо нам ніхто не компенсує різницю між тарифами", — каже Степан Косташ.

У коментарі Суспільному перевізниця Павліна Храпчинська сказала, що на маршруті №19 вдень їздить приблизно 60 учнів. Це здебільшого дві поїздки на день.

"Погодились перевозити три місяці за зниженим тарифом. Ми просили, щоб пільгові тарифи не діяли на вихідних. Також обговорювали, щоб вони діяли до 19:00", — каже Храпчинська.

За її словами, перевізники наразі готують перерахунок для перегляду тарифів. Це пов'язано з тим, що підвищується ціна на пальне.

Що відомо

8 лютого перевізники підписали з міськрадою меморандум. Згідно з ним, учні шкіл, ліцеїв, а також професійно-технічних ліцеїв їздитимуть в маршрутках за тарифом 5 гривень. Пільговий проїзд діятиме до 31 травня. Його не компенсовуватимусь з міського бюджету.

Для учасників бойових дій та членів родин загиблих учасників можуть встановити безкоштовний проїзд. Ця пільга діятиме до запровадження електронного квитка. Його планують впровадити до кінця 2022 року.

Для того, аби меморандум почав діяти, за нього мають проголосувати на виконкомі. 9 лютого проєкт рішення опублікували на сайті міськради.

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