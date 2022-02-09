У Чернівцях для школярів можуть встановити тариф 5 гривень за проїзд у маршрутках. У міськраді підписали меморандум з перевізниками щодо пільгового проїзду для учнів та учасників бойових дій.

Про це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу комунікацій управління комунікацій Анастасія Кокоячук.

Згідно з меморандумом, учні шкіл, ліцеїв (також професійно-технічних ліцеїв) їздитимуть за тарифом 5 гривень. Пільговий проїзд діятиме до 31 травня.

Для учасників бойових дій та членів родин загиблих учасників можуть встановити безкоштовний проїзд. Ця пільга діятиме до запровадження електронного квитка. За словами Кокоячук, електронний квиток впровадять до кінця 2022 року.

Пільговий проїзд не компенсовуватимусь з міського бюджету. Для того, аби меморандум почав діяти, за нього мають проголосувати на виконкомі. 9 лютого проєкт рішення опублікували на сайті міськради.

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