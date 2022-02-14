Стало відомо про стан дитини, яку гелікоптером доправили з Яремча у Львів

14-річній дівчині, яку гелікоптером з Яремча транспортували у Дитячу лікарню Першого територіального медичного об‘єднання Львова, медпрацівники діагностували закриту черепно-мозкову травму. Дитину збили двоє лижників під час катання.
Про це у коментарі Суспільному розповіла лікарка-анестезіологиня закладу Наталія Колішевська.
"Дитину прийняли 12 лютого приблизно о 18:00 з травмою, яку вона отримала під час катання на лижах. На неї наїхали двоє лижників. Після цього дівчинка втратила свідомість. У неї була ретроградна амнезія. В іншій лікарні пацієнтці зробили комп'ютерну томографію головного мозку. Вона показала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку середнього ступеня", — розповіла Наталія Колішевська.
З її слів, 14 лютого дівчині зробили повторну комп'ютерну томографію головного мозку. Стан пацієнтки стабільний.
Що відомо
Міністерство охорони здоров'я планує розширити експериментальний проєкт з аеромедичної евакуації. Цьогоріч до участі у нього хочуть долучитись три області – Івано-Франківську, Одеську та Запорізьку.
У проєкті бюджету на 2022 рік на розвиток аеромедичної евакуації заклали 789,5 млн грн.
Цьогоріч аеромедики здійснили медичні вильоти у Львівській та Київській областях. Також у межах проєкту доставили донорські органи з Івано-Франківська.
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