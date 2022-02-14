"80% шкідливих викидів в повітря у Києві ми завдячуємо автомобілям" — КМДА

Про те, хто найбільше забруднює повітря у Києві, Українське радіо дізнавалося в Олександра Возного, начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА та Артема Романюкова, співзасновника SaveEcoBot.

Про те, хто найбільше забруднює повітря у Києві

"Київ — це мегаполіс, у якому традиційно нічого не змінюється. Джерела шкідливих викидів в атмосферу є стаціонарні та пересувні. Стаціонарними джерелами є труби, та котли різних підприємств. А пересувними джерелами є транспорт та всі рухомі об’єкти, які викидають у повітря шкідливі речовини", – зазначив Возний.

Він пояснив, що за останніми підрахунками науковців близько 80% шкідливих викидів в атмосферне повітря надходить саме від автомобільного транспорту.

"Щорічна статистика свідчить, що кількість автомобільного транспорту в столиці зростає. На 1000 жителів Києва припадає орієнтовно 300-400 автівок. Якщо у 2015-2016 роках у Києві було зареєстровано орієнтовно 600 000 автомобілів, то сьогодні ця цифра досягла 1 000 000", – поінформував чиновник із КМДА.

Він додав, що з агломерацію — автомобілями, які вважаються транзитом, то ми отримаємо близько 1 300 000 автівок на добу в Києві.

За словами Возного, коли в місті утворюються затори та вулиці є переповненими приватним транспортом, то викиди шкідливих речовин у повітря зростають. Сьогодні ми маємо змогу контролювати цю інформацію у системі онлайн за допомогою міської системи моніторингу, яка розбудовується впродовж двох останніх років.

На Сайті Управління екології та природних ресурсів, можна перейти за посиланням ( http://asm.kyivcity.gov.ua/ ) і побачити 5 референтних — абсолютно точних станцій, які щохвилини відбирають проби на забрудненість повітря і виводять індекс якості повітря на монітори в режимі онлайн.

"Система моніторингу повітря є необхідною для того, щоби зібрати інформацію про кількість забруднювальних речовин саме у їхньому розрізі та дослідити у який спосіб відбувається їхнє зростання. Ця інформація є необхідною для аналізу стану зміни системи атмосферного повітря в місті впродовж дня, місяця чи року. Після чого ми можемо робити відповідні прогнози, та ухвалювати певні рішення", – пояснив чиновник.

Він анонсував, що в майбутньому буде прийнято рішення щодо обмеження руху автомобільного транспорту в центральній частині столиці.

Про те чи можливо поскаржитися на якість повітря у столиці та куди для цього слід звернутися

"Як співзасновник SaveEcoBot, скажу, що в певний момент ми зрозуміли, що відповідь на це питання для людей є доволі важливою. SaveEcoBot, як агрегатор екологічних даних про якість повітря зокрема, давав людям інформацію про якість повітря, проте, не давав рішення — що робити, коли повітря забруднене. Це ж стосувалося й інших екологічних проблем довкілля", – відповів Артем Романюков.

"Тоді ми зрозуміли, що потрібно не лише інформування, але і якесь рішення. Потрібно запропонувати якийсь простий спосіб, завдяки якому люди могли б звернутися до відповідних інстанцій зі своєю скаргою", – додав він.

Так, за його словами, зародився сервіс скарг на порушення довкілля через SaveEcoBot, який запустили спільно з державною екологічною інспекцією, з Держпродспоживслужбою та з Міністерством захисту довкілля.

Ті скарги, які надсилатимуться через SaveEcoBot, будуть верифікованими цими трьома установами", — розповів Артем Романюков, співзасновник SaveEcoBot.

За словами Романюкова, якщо ви бачите стихійне звалище або ж несанкціоновані викиди з труб підприємств і не знаєте, куди поскаржитися, як написати скаргу та на яких нормах закону вона повинна ґрунтуватися, то ви можете зайти на SaveEcoBot, обрати відповідний пункт зі списку типів забруднення, і після декількох простих запитань від бота буде сформовано верифікований шаблон документу, узгоджений з екологічною інспекцією, Держпродспоживслужбою та з Міністерством захисту довкілля, та відправлений у відповідну установу.

Така послуга є безоплатною. І її головною прерогативою є те, що реакція, чи від органів місцевого самоврядування, чи від Держпродспоживслужби, чи від екологічної інспекції, є обов’язковою за законом. Результати після розгляду вашої скарги мають надійти на вашу електронну скриньку, з якої була відправлена скарга, згенерована сервісом скарг.

Станом на сьогодні такою опцією уже встигли скористатися декілька тисяч людей, близько 5 000 звернень було згенеровано нашим сервісом впродовж кількох місяців роботи.

Як відомо, Київ увійшов до переліку 20 великих міст із найбільш забрудненим у світі повітрям. Українська столиця опинилася на 13-му місці між столицею Ірану Тегераном і польським Вроцлавом.

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