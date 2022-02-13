Українські сільські жителі, які живуть на лінії фронту тривалого конфлікту з сусідньою Росією, не мають надії на припинення поточної напруженості, оскільки побоювання можливого вторгнення зростають.

Суспільне поспілкувалося з мешканкою села Новоолександрівка на Сході України. Ганна Пилипівна живе тут все своє життя. Останні 8 років лінія фронту проходить за кілька кілометрів від її дому. Єдина надія жінки – виживати кожен день.

Солдати в окопах у підконтрольній уряду частині Луганська турбуються про безпеку Пилипівни, оскільки обстріли часто потрапляють в її сад, і будь-яка випадкова стрілянина може бути смертельною.

Росія та Україна перебувають у запеклій боротьбі з 2014 року, коли після повалення президента, дружнього до Кремля, Москва анексувала Крим і поклала свою вагу на сепаратистський заколот на сході країни. Відтоді в боях між підтримуваними Росією повстанцями та українськими силами на сході загинуло понад 14 000 людей.

З листопада минулого року Москва зібрала понад 100 000 військових біля кордонів України, але наполягає, що не планує нападати на Україну.

Кремль зажадав гарантій від Заходу, що НАТО не прийме Україну та інші країни колишнього Радянського Союзу як членів, не припинить розміщення там зброї та відверне свої сили зі Східної Європи — вимагає від США і НАТО відмовитися як від тих, хто не почав.

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