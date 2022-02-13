Поблизу Тернополя сталася ДТП: одна людина загинула

У селі Лозова, що в Тернопільському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це Суспільному розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.
За її словами, внаслідок ДТП одна людина загинула, ще троє осіб отримали травми.
Фото: ДСНС Тернопільщини
"Прибувши до місця події рятувальники деблокували з авто постраждалих та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, вжили заходів, щоб не допустити загоряння автомобілів та огородили ділянку, де трапилась ДТП", – каже Ірина Крупа.
Фото: ДСНС Тернопільщини
Причини та матеріальні збитки події встановлюють.
Фото: ДСНС Тернопільщини
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