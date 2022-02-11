На Тернопільщині горіли квартира та будинок

У Кременці та селі Горішня-Слобідка Монастириської громади сталися дві пожежі. Горіли квартира та житловий будинок. Про це Суспільному розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.
За його словами, в Кременці виникла пожежа в квартирі на другому поверсі чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку.
"Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 10 м. кв., пошкоджено двері та облицювання стін квартири. Піж час гасіння пожежі в квартирі виявили її власника, громадянина 1967 року народження. Чоловіка транспортували на свіже повітря і передали медикам. Із діагнозом "Отруєння продуктами горіння" його госпіталізували в Кременецьку опорну лікарню".
Під час гасіння цієї пожежі рятувальники евакуювали 50 мешканців будинку.
Ще одна пожежа житла трапилася в селі Горішня-Слобідка Монастириської громади, що в Чортківському районі.
"На момент прибуття рятувальників до місця події площа пожежі становила близько 252 м кв. Вогнем знищено покриття та перекриття будинку на площі 252 м кв., 6 вікон, 3 дверей будівлі, 2 холодильники, 1 пральну машинку та речі домашнього вжитку. Врятовано дві житлові будівлі й одну господарську, а також літню кухню", – каже Данілін. Із вогнем тут боролися 10 рятувальників та дві одиниці пожежної техніки.
Причини виникнення двох пожеж та суму збитків встановлюють. Загиблих і травмованих немає.
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