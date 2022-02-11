На Тернопільщині горіли квартира та будинок

У Кременці та селі Горішня-Слобідка Монастириської громади сталися дві пожежі. Горіли квартира та житловий будинок. Про це Суспільному розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За його словами, в Кременці виникла пожежа в квартирі на другому поверсі чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Фото: ДСНС у Тернопільській області У Кременці горіла квартира

"Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 10 м. кв., пошкоджено двері та облицювання стін квартири. Піж час гасіння пожежі в квартирі виявили її власника, громадянина 1967 року народження. Чоловіка транспортували на свіже повітря і передали медикам. Із діагнозом "Отруєння продуктами горіння" його госпіталізували в Кременецьку опорну лікарню".

Під час гасіння цієї пожежі рятувальники евакуювали 50 мешканців будинку.

Ще одна пожежа житла трапилася в селі Горішня-Слобідка Монастириської громади, що в Чортківському районі.

Фото: ДСНС у Тернопільській області Наслідки пожежі в селі Горішня-Слобідка

"На момент прибуття рятувальників до місця події площа пожежі становила близько 252 м кв. Вогнем знищено покриття та перекриття будинку на площі 252 м кв., 6 вікон, 3 дверей будівлі, 2 холодильники, 1 пральну машинку та речі домашнього вжитку. Врятовано дві житлові будівлі й одну господарську, а також літню кухню", – каже Данілін. Із вогнем тут боролися 10 рятувальників та дві одиниці пожежної техніки.

Фото: ДСНС у Тернопільській області Гасіння пожежі

Причини виникнення двох пожеж та суму збитків встановлюють. Загиблих і травмованих немає.

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