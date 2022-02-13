У Херсоні відкрилась виставка "Паралельні світи"

У херсонській дитячій міській галереї "Синій кіт" відкрилась виставка картин "Паралельні світи". В експозиції представили понад 150 робіт.

Про це Суспільному розказала директорка херсонської дитячої художньої школи Юлія Сліпіч.

Фото: Херсонський навчально-естетичний комплекс "Художня школа"

Фото: Херсонський навчально-естетичний комплекс "Художня школа"

"Виставка присвячена 75-річчю з дня народження та 55-річчю педагогічної діяльності засновника дитячої художньої школи у Херсоні, заслуженого діяча мистецтв України Анатолія Леонідовича Сліпіча. На виставці – роботи його учнів різних років. Багато картин живопису та графіки. Виставка вийшла дуже яскравою. Оскільки – основний предмет, який викладає Анатолій Леонідович – кольорознавство. Він засновник цього предмета", - каже директорка.

Фото: Херсонський навчально-естетичний комплекс "Художня школа"

Виставка "Паралельний світ" триватиме до квітня.

Фото: Херсонський навчально-естетичний комплекс "Художня школа"

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