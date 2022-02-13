На Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю двох легкових автомобілів травмувалися двоє дорослих та дівчина-підліток. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС в області.

Аварія сталася 1 лютого близько 13-ої години на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Магнітогорська у Кам`янському.

Внаслідок ДТП пошкоджені дві автівки: "Mazda 323F" та "Chevrolet Aveo". Рятувальники вивільнили з них трьох травмованих: 38-річну жінку, 40-річного чоловіка та 14-літню дівчину. Їх госпіталізували до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Рятувальники відлючили елементи живлення для запобігання виникнення займання транспортних засобів та перекрили газобалонне обладнання пошкоджених автомобілів.

Деталі ДТП встановлюють правоохоронці.

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