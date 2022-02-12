Вінницькі стрільці здобули перемогу на чемпіонатах України: зі стрільби з гвинтівки, який пройшов у Києві, та зі стрільби з пістолета та по рухомій мішені, який провели у Львові.

Вінниччину представляли 28 спортсменів. Про це нам розповів тренер обласної збірної Віктор Щерба.

Олег Царьков здобув перемогу на чемпіонаті України з кульової стрільби у Києві. Чемпіонами України у командній вправі ГП6 стали:

Олег Царьков (Вінниця); Кирило Козюк (Одеса); Вадим Бондарчук (Вінниця).

Олег Царьков — заслужений майстер спорту, багаторазовий презер чемпіонатів України та Європи, а минулоріч був учасником Олімпійських ігор у Токіо.

А ось на чемпіонаті України з кульової стрільби, що відбувся у Львові, бронзовими призерами у вправі ППміх стали майстри спорту міжнародного класу — Дарина Лебедева та Павло Крепостняк. Про це на сторінці у Facebook написав голова облдержадміністрації Сергій Борзов.

Фото: Facebook, Сергій Борзов

У вправі ГП12 (стрільба з гвинтівки по рухомій мішені 10 м) "золото" здобули вінничанки Людмила Василюк, Анастасія Жученко та Валентина Гончарова.

Нині вінницькі стрільці почнуть підготовку до чемпіонату Європи, який проведуть у березні в Норвегії.

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