Вінницькі стрільці здобули перемогу на чемпіонатах України: зі стрільби з гвинтівки, який пройшов у Києві, та зі стрільби з пістолета та по рухомій мішені, який провели у Львові.
Вінниччину представляли 28 спортсменів. Про це нам розповів тренер обласної збірної Віктор Щерба.
Олег Царьков здобув перемогу на чемпіонаті України з кульової стрільби у Києві. Чемпіонами України у командній вправі ГП6 стали:
- Олег Царьков (Вінниця);
- Кирило Козюк (Одеса);
- Вадим Бондарчук (Вінниця).
Олег Царьков — заслужений майстер спорту, багаторазовий презер чемпіонатів України та Європи, а минулоріч був учасником Олімпійських ігор у Токіо.
А ось на чемпіонаті України з кульової стрільби, що відбувся у Львові, бронзовими призерами у вправі ППміх стали майстри спорту міжнародного класу — Дарина Лебедева та Павло Крепостняк. Про це на сторінці у Facebook написав голова облдержадміністрації Сергій Борзов.
У вправі ГП12 (стрільба з гвинтівки по рухомій мішені 10 м) "золото" здобули вінничанки Людмила Василюк, Анастасія Жученко та Валентина Гончарова.
Нині вінницькі стрільці почнуть підготовку до чемпіонату Європи, який проведуть у березні в Норвегії.
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