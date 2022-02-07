Вінничани готуються до чемпіонату України зі стрільби

До чемпіонату України зі стрільби з гвинтівки, який пройде 8 лютого у Києві та Чемпіонату України зі стрільби з пістолета та по рухомій мішені, який проведуть у Львові готуються вінницькі стрільці. З Вінниччини на змагання поїдуть 28 спортсменів, — каже тренер збірної області Віктор Щерба.

На фото Олег Царьков. Джерело:Суспільне

Стрілець Олег Царьков розповідає, щоб тренуватись необхідно вдягати костюм вагою 8 кілограмів та спеціальне взуття з пласкою підошвою. Костюм, аби тримати гвинтівку кілька годин і не травмуватися, взуття — для опори під час здійснення пострілу, —говорить Царьков.

Фото: Суспільне

"Костюм впливає на саме утримання гвинтівки на мішені. Він допомагає стрілкам стабільніше потрапляти. Тренуватись в таких умовах я звик бо в цьому спорті 24 роки зі своїх 34", — каже Царьков.

Нині Олег Царьков — заслужений майстер спорту, багаторазовий презер чемпіонатів України та Європи, а минулоріч був учасником Олімпійських ігор у Токіо. Усім, що нині має, каже, завдячує стрільбі.

До Києва разом із Олегом поїде і 15-річна Марія Кравчук. Дівчина стрільбою займається 5 років і має перший дорослий розряд. На змаганнях у Києві, каже, хоче побити власний рекорд.

На фото Марія Кравчук. Джерело: Суспільне

"Я хочу поїхати на якісь міжнародні змагання, показати гарні результати і щоб колись з моєю допомогою в якійсь країні піднявся наш український прапор", — каже Кравчук.

По завершенні чемпіонату України вінницькі стрільці почнуть підготовку до чемпіонату Європи, який проведуть у березні в Норвегії. На нього уже відібрали шестеро спортсменів.

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