Двох людей, які отримали опіки під час вибуху у кафе "Мрія" у Станиці Луганській, перевели до опікового центру у Харкові. Про це Суспільному розповів керівник тамтешньої військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

За його словами, загалом шпиталізували 8 людей. З них двоє мають компресійний перелом хребта. Люди вистрибнули з вікна другого поверху, рятуючись від вогню.

Що відомо

У Станиці Луганській 12 лютого в кафе "Мрія" стався вибух(попередньо газового балону) та пожежа. Внаслідок чого травмовано 12 людей, з яких 8 госпіталізували до лікарні та 4 людини після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

12 лютого о 17 год. 46 хв. у Станиці Луганській в кафе "Мрія" стався вибух та пожежа. О 21:52 пожежники ліквідували пожежу на площі 160 квадратних метрів.

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