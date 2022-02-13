Науково-дослідне судно "Ноосфера" зайшло до порту Лас-Пальмаса на Канарських островах. Про це повідомили у пресслужбі Національного антарктичного наукового центру.

За даними керівництва криголаму, "Ноосфера" зробила зупинку для дозаправки пальним перед перетином Атлантичного океану. За 17 днів судно подолало 5 335 кілометрів. Криголам просувається до Антарктиди зі швидкістю 9,2 вузла (17 км на годину).

Капітан "Ноосфери" Павло Панасюк зазначив, що криголам потрапив у шторм із пяти-шести метровими хвилями та вітром силою близько 33 м на секунду. Такі погодні умови стали "маленькою репетицією перед штормами Антарктики".

Наступною зупинкою судна планується порт Пунта-Аренас у Чилі. Там на борт "Ноосфери" підіймуться морські дослідники, група сезонної експедиції та так звані "зимувальники", які замінять колег на базі в Антарктиді.

Національний антарктичний науковий центр Криголам "Ноосфера" у порту Канарських островів

Національний антарктичний науковий центр Капітан криголаму "Ноосфера" Павло Панасюк

Що відомо

Криголам 30 років працював у складі Британської антарктичної місії. У серпні його придбали для української антарктичної станції "Академік Вернадський". Судно може рухатися крізь шар криги товщиною до 4 метрів за екстремальних умов, і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до 1,5 метра.

У 1996 році саме цей криголам доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

5 жовтня дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс" зайшов до одеського порту. 29 жовтня під час візиту до Одеси Президент Володимир Зеленський заявив про те, що криголам "Джеймс Кларк Росс" перейменували на "Ноосферу".

28 січня о 18:55 криголам "Ноосфера" вирушив з Одеського порту у свій перший рейс до Антарктиди.

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