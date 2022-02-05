У Запоріжжі провели тренінг з домедичної допомоги

Сьогодні, 5 лютого, у Будинку Патріота, що у Запоріжжі, представники Штабу оборони Запорізького краю навчали всіх охочих як надавати першу домедичну допомогу на першому тренінгу з серії вишколів "Домедична допомога в умовах надзвичайних ситуацій".

На заході побувала кореспондентка Суспільного Олена Черкун.

Заняття провів медик полку "Азов", ветеран АТО/ООС Антон Вторигін. Він продемонстрував основні правила серцево-легеневої реанімації, надання першої медичної допомоги під час кровотечі та переломах.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За його словами, в умовах нарощення російських військ на кордонах з Україною такі знання необхідно мати кожній людині: "Якщо одна людина робить серцево-легеневу реанімацію, ми маємо зробити 30 натискань і 2 вдихи, якщо це дві людини, то 15 натискань і 1 вдих".

Фото: Суспільне Запоріжжя Антон Вторигін

У тренінгу взяли участь представниці громадської організації "Запорозькі берегині". Її голова Олена Шевчук каже, подібні знання обов’язково знадобляться в житті.

"Сьогодні ми маємо зробити все, щоб захистити наші родини. Що ми можемо, ми можемо лікувати, ми можемо надавати якусь медичну первинну допомогу і тому ми зібрались сьогодні саме "Запорозькі берегині", щоб прослухати такі лекції, взяти участь у практичних заняттях", — зазначає Олена Шевчук.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Шевчук

"Більше дізналась як робити штучне дихання. Багато в мене було питань, зараз ще спробуємо на тренажері. Це великий досвід уже буде, треба на такі заняття ходить і це дуже важливо, це дуже добре що у нас такі заняття є що їх проводять", — ділиться волонтерка Ірина Соболєва.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Соболєва

Антон Вторигін — фельдшер-акушер, має 11 років медичного стажу. Каже, перше правило під час надання допомоги не нашкодити ані собі, ані постраждалому: "По-перше, ми маємо зрозуміти, що це безпечно для нас, а потім вже поспілкуватись з потерпілим. Людина має підійти до потерпілого і визначити чи є в нього дихання, чи є в нього пульс, якщо немає цього, то це вже безумовно треба робити серцево-легеневу реанімацію, але спочатку треба зазвичай викликати швидку допомогу".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Організували тренінг представники Штабу оборони Запорізького краю. Заняття проводять досвідчені медики та ветерани російсько-української війни.

"Ми вирішили провести всеукраїнські вишколи "Не панікуй – готуйся", щоб підготувати мирне населення України в разі виникнення бойових дій, щоб вони не панікували", — пояснює представник Штабу оборони Запорізького краю Микита Мельник.

Фото: Суспільне Запоріжжя Микита Мельник

За словами Микити Мельника, вишколи почались з квітня минулого року та проводяться по всій Україні. Надалі планують проводити тренінги з тактичної оборони та правил поводження зі зброєю. Доєднатись можуть всі охочі.

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