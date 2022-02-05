Актори Франківського драмтеатру взяли участь у вишколі "Не панікуй! Готуйся!". Навчання з цивільної оборони відбулося 5 лютого у селі Підлужжя Івано-Франківської громади. Його організували представники Штабу оборони Прикарпаття за підтримки Національного Корпусу.
Про це Суспільному повідомив директор театру Ростислав Держипільський.
З його слів, участь у вишколі акторів Франківського драмтеатру є невипадковою, адже вони постійно заявляють про свою патріотичну позицію за допомогою театральної сцени.
"Ми повинні абсолютно тверезо розуміти ті загрози, перед якими стоїмо. Команда нашого театру пройшла цей вишкіл, щоб у разі небезпеки бути готовими. Це — такий меседж: "Не чіпайте нас, не лізьте на нашу землю, бо ми просто станемо стіною і не дамо нашу матір — нашу Батьківщину перемогти та захопити. Ми стоїмо і боронимо наші західні кордони, але завжди готові стати на передовій — на Сході. Ми — одна, єдина, соборна Україна", — каже Ростислав Держипільський.
Учасники вишколу мали змогу навчатися на кількох локаціях, інформують у Telegram-каналі Штабу оборони Прикарпаття:
- безпека поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами;
- парамедицина;
- склад стандартної аптечки та "тривожного" рюкзака;
- тактика ведення бою;
- стрільба з різних видів зброї;
- правила поведінки цивільних у військових умовах.
"Не панікуй! Готуйся" — це тепер наші реалії", — розповідає учасниця вишколу, акторка Надія Левченко. — Ми маємо знати більше. І те, що нам колись здавалося непотрібним, зараз може дуже знадобитися. Тому прийти сюди, спробувати потримати зброю у руках, постріляти, послухати парамедиків про те, як ти можеш допомогти людям під час бойових дій, — це важливо. Це потрібно знати, як абетку".
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