Актори Франківського драмтеатру взяли участь у вишколі "Не панікуй! Готуйся!". Навчання з цивільної оборони відбулося 5 лютого у селі Підлужжя Івано-Франківської громади. Його організували представники Штабу оборони Прикарпаття за підтримки Національного Корпусу.

Про це Суспільному повідомив директор театру Ростислав Держипільський.

Фото: Франківський драмтеатр Директор Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський під час вишколу "Не панікуй! Готуйся!"

З його слів, участь у вишколі акторів Франківського драмтеатру є невипадковою, адже вони постійно заявляють про свою патріотичну позицію за допомогою театральної сцени.

"Ми повинні абсолютно тверезо розуміти ті загрози, перед якими стоїмо. Команда нашого театру пройшла цей вишкіл, щоб у разі небезпеки бути готовими. Це — такий меседж: "Не чіпайте нас, не лізьте на нашу землю, бо ми просто станемо стіною і не дамо нашу матір — нашу Батьківщину перемогти та захопити. Ми стоїмо і боронимо наші західні кордони, але завжди готові стати на передовій — на Сході. Ми — одна, єдина, соборна Україна", — каже Ростислав Держипільський.

Фото: Франківський драмтеатр "Ми повинні абсолютно тверезо розуміти ті загрози, перед якими стоїмо", — говорить Ростислав Держипільський

Учасники вишколу мали змогу навчатися на кількох локаціях, інформують у Telegram-каналі Штабу оборони Прикарпаття:

безпека поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами;

парамедицина;

склад стандартної аптечки та "тривожного" рюкзака;

тактика ведення бою;

стрільба з різних видів зброї;

правила поведінки цивільних у військових умовах.

Фото: Франківський драмтеатр Учасники вишколу мали змогу навчатися на шести локаціях

"Не панікуй! Готуйся" — це тепер наші реалії", — розповідає учасниця вишколу, акторка Надія Левченко. — Ми маємо знати більше. І те, що нам колись здавалося непотрібним, зараз може дуже знадобитися. Тому прийти сюди, спробувати потримати зброю у руках, постріляти, послухати парамедиків про те, як ти можеш допомогти людям під час бойових дій, — це важливо. Це потрібно знати, як абетку".

Фото: Франківський драмтеатр Акторка Надія Левченко вчиться стріляти

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