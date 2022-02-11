11 лютого у Житомирі рятувальники проводили перевірку опалювальних елементів у будинках місцевих жителів. Про це Суспільному розповів представник Житомирського районного управління ДСНС Костянтин Мельник.

За його словами, з початку року в області сталося 225 пожеж, у яких загинуло 18 людей і сім осіб отримали травми.

"Найголовніші причини – це недоліки конструкції з пічним опаленням та димарями, електрообігрівальні прилади. І найголовніше – це куріння в оселі, а особливо у ліжку", – сказав Костянтин Мельник.

Фото: Суспільне Житомир Костянтин Мельник, представник ДСНС

Житомирянка Людмила Лучак, в якої працівники ДСНС проводили перевірку, каже, що вдома користується газовим опаленням, а коли виходить з дому, то опалення вимикає.

"Я опалюю тільки тоді, коли вдома. Коли мене немає, то в мене нічого не горить. Регулярно витрушую сажу і вимикаю піч, коли не вдома і навіть на ніч", – розповіла житомирянка.

Фото: Суспільне Житомир Людмила Лучак, житомирянка

Через несправність пічного опалення рік тому була пожежа у помешканні Анатолія Вацковського. Чоловік говорить, що зараз перейшов на електроопалення.

"В мене була пожежа. У нас неправильно збудували піч. Треба було від стінки відступити 30 сантиметрів, а вони прямо цеглу положили до дерев'яної простінки і вона задимілася", – розповів Анатолій.

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