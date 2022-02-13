На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 555 осіб

У 555 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померло 6 людей. Одужання підтвердили у 359 осіб. Медики провели 1 081 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (38 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 4, Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Вишнівецька селищна ОТГ – 3, Кременецька міська ОТГ – 9, Лановецька міська ОТГ – 13, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 5.

Тернопільський район (366 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 19, Бережанська міська ОТГ – 14, Білецька сільська ОТГ – 8, Великоберезовицька селищна ОТГ – 23, Великобірківська селищна ОТГ – 8, Великогаївська сільська ОТГ – 4, Залозецька селищна ОТГ – 6, Збаразька міська ОТГ – 28, Зборівська міська ОТГ – 7, Золотниківська сільська ОТГ – 2, Іванівська сільська ОТГ – 5, Козівська селищна ОТГ – 17, Купчинецька сільська ОТГ – 5, Микулинецька селищна ОТГ – 16, Озернянська сільська ОТГ – 4, Підволочиська селищна ОТГ – 13, Підгаєцька міська ОТГ – 13, Підгороднянська сільська ОТГ – 9, Саранчуківська сільська ОТГ – 3, Скалатська міська ОТГ – 5, Скориківська сільська ОТГ – 4, Теребовлянська міська ОТГ – 18, Тернопільська міська ОТГ – 135.

Чортківський район (151 особа): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 11, Бучацька міська ОТГ – 15, Васильковецька сільська ОТГ – 3, Гримайлівська селищна ОТГ – 7, Гусятинська селищна ОТГ – 14, Заводська селищна ОТГ – 5, Заліщицька міська ОТГ – 11, Золотопотіцька селищна ОТГ – 4, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 3, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 17, Коропецька селищна ОТГ – 3, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5, Монастириська міська ОТГ – 2, Нагірянська сільська ОТГ – 4, Скала-Подільська селищна ОТГ – 11, Товстенська селищна ОТГ – 1, Трибухівська сільська ОТГ – 3, Хоростківська міська ОТГ – 5, Чортківська міська ОТГ – 24.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 141 203 особи, з них 113 797 вже видужали та 2 329 людей померли.

Що відомо