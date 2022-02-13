На Закарпатті за добу виявили понад 350 випадків COVID-19

354 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті 12 лютого. Такі дані повідомили на сайті МОЗ.

За добу 81 пацієнт одужав, 4 людини з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 108 236 випадків COVID-19. 88 788 пацієнтів подолали хворобу, 2 636 — померли.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 525 700 випадків COVID-19, 3 779 057 людей одужали, 102 808 — померли.

Що відомо:

За добу на COVID-19 захворіли 24,5 тисячі українців;

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