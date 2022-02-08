У селі Тростянець на Вінниччині шестикласниця врятувала з замерзлої копанки молодшого брата. Під лід хлопчик провалився під час того, як катався з друзями на гірці — коли всі розійшлися хлопець сам пішов до водойми. Це помітила його двоюрідна сестра, подала йому палицю і покликала на допомогу.

Фото: Суспільне

Шестикласниця Ангеліна Соболь із Тростянця каже, спершу зателефонувала до мами. А поки чекала на дорослих за допомогою палиці утримувала брата, аби той не потонув.

"В мене раніше не було таких схожих ситуацій, я дуже перелякалася. Я однією рукою трималася за гілку, а іншою тримала палку. Це було важко, бо він важчий за мене", — розповідає Ангеліна.

Фото: Суспільне

Палицю за яку тримався брат, каже Ангеліна, тримала допоки не прибігли його батьки.

Мама Захара — Тетяна Табачук розповідає, три дні діти ходили кататися на гірку, тож коли з мобільного сина зателефонувала Ангеліна і сказала, що той провалився під лід одразу і не повірила. Бо ж поруч водойми не було.

"Я не повірила, кажу давай вибирайся не розігруй мене, але дійсно. Ми приїхали, а він вже по шию був у воді", — каже Тетяна Табачук.

Фото: Суспільне

Місцева мешканка Ганна Ковальова каже, про копанку в цьому місці майже ніхто не знає. Її викопали, аби поливати сади. Завглибшки вона майже 6 метрів.

Речниця обласних рятувальників Оксана Урбанська говорить, через те, що Ангеліна не розгубилася Захара і врятували. У воді той пробув десь хвилин 20.

"Порятунок став успішним через те, що діти не розгубилися. І хлопчик знав як діяти, і Ангелінка. Що можна палицю подати, шарф, куртку використати як рятівну мотузку. І те, що вони одночасно зателефонували батькам і стало запорукою того, що хлопчик врятований", — розповідає Урбанська.

Фото: Суспільне

Додає, після порятунку Захара, Ангеліну Соболь номінували на всеукраїнську акцію герой-рятувальник року.

Рятувальники нагадують, коли людина провалилася під лід дійте швидко і обережно: