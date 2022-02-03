На Херсонщині двоє дітей провалилися під кригу

На Херсонщині в Олешках двоє дітей провалилися під тонку кригу. Їх врятували місцеві жителі та рятувальники.

Про це йдеться на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Подія сталась біля набережної Олешок. Рятувальники за кілька хвилин прибули на місце. На той момент дітей вже витягли з води місцеві жителі.

Дівчинка тільки перелякалась, а от 7-річний хлопчик був без ознак життя. Рятувальники надали йому домедичну допомогу – непрямий масаж серця та штучне дихання. Хлопчик прийшов до свідомості. Швидка відвезла його до лікарні. Зараз він знаходиться в тяжкому стані у реанімаційному відділенні Олешківської райлікарні.

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