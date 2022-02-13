COVID-19: на Одещині за добу виявили 1 979 нових випадків

За минулу добу 12 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 1 979 людей. 137 хворих одужали, троє – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (2 405). Далі йде місто Харківська область (2 046), на третьому місці – Одещина.

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворів 303 761 громадянин,

одужали 235 084 людини,

померли 5 797 хворих,

наразі хворіють 62 880 мешканці області.

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