329 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

12 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 329 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 24 518 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 12 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 1078 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький – 1977 (+4);

Гадяч – 2941 (+13);

Горішні Плавні – 8850 (+1);

Карлівський – 3448 (+1);

Кременчук – 21436 (+115);

Кременчуцький – 3033 (+3);

Лохвицький – 4058 (+19);

Новосанжарський – 2407 (+3);

Оржицький – 1532 (+4);

Полтава – 54982 (+70);

Полтавський – 8533 (+23);

Решетилівський – 2209(+29);

Семенівський – 1672 (+7);

Хорольський – 2871 (+37).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 166 481 людини. Одужали за увесь час 145 411 людей, а летальних випадків — 4 058 (3 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 17 012 жителів регіону.

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