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329 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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329 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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329 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

12 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 329 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 24 518 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 12 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 1078 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Гадяцький – 1977 (+4);
  • Гадяч – 2941 (+13);
  • Горішні Плавні – 8850 (+1);
  • Карлівський – 3448 (+1);
  • Кременчук – 21436 (+115);
  • Кременчуцький – 3033 (+3);
  • Лохвицький – 4058 (+19);
  • Новосанжарський – 2407 (+3);
  • Оржицький – 1532 (+4);
  • Полтава – 54982 (+70);
  • Полтавський – 8533 (+23);
  • Решетилівський – 2209(+29);
  • Семенівський – 1672 (+7);
  • Хорольський – 2871 (+37).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 166 481 людини. Одужали за увесь час 145 411 людей, а летальних випадків — 4 058 (3 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 17 012 жителів регіону.

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