Приватизація: Мінюст планує продати територію жіночої колонії в Одесі

Міністерство юстиції України анонсувало аукціон з продажу виправних установ по всій країні. Серед них Чорноморська жіноча виправна колонія №71, яка розташована в Одесі за адресою Люстдорфська дорога, 15. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Виправна колонія продається паралельно з сімома іншими установами в Україні. Наразі початкова ціна для аукціону залишається невідомою. Також не було заявлено про дату торгів, втім першу установу зі списку, "Держівську виправну колонію №110" у Миколаєві, планують продати з молотка 10 березня.

Чорноморська жіноча виправна колонія №71 – одне з двох місць відбуття покарання жінками в Україні, де засудженні могли перебувати разом з дітьми до досягнення ними трирічного віку. Туди відправляли жінок, які скоїли злочин вперше.

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