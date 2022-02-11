Склади "Червоні пакгаузи" Одеського порту вдруге виставили на аукціон

Три склади та склади-навіси Одеського порту загальною площею 4 571,1 м² вдруге хочуть здати в оренду. Переможець минулого аукціону не підписав протокол торгів і втратив гарантійний внесок. Про це повідомив керівник Одеського відділення Фонду державного майна України Олександр Славський.

Склади "Червоні пакгаузи" розташовані площі Митна, 1/1 та є пам'яткою архітектури, тож майбутній орендар мусить дотримуватись охоронного договору. Він зможе передати склади у суборенду. Аукціон із передачі в оренду відбудеться 11 березня. Стартова ціна 138 410 грн.

Під час минулого аукціону, який відбувся 26 листопада 2021 року, тоді перемогло ТОВ "Адара Плюс", яке придбало склади в оренду за 1,3 млн грн.

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