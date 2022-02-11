У Приморському районному суді Одеси відбулось чергове засідання у справі нападу на Сергія Стерненка. На ньому сторона захисту намагалась навести аргументи щодо неперевищення меж необхідної оборони. Адвокат сім'ї померлого нападника Івана Кузнецова назвав відповідні докази маніпулятивними. Про це стало відомо із вебтрансляції засідання 11 лютого.

На засіданні суд розглядав обставини смерті одного з нападників – Івана Кузнецова. За версією слідства, після нападу Сергій Стерненко наздогнав його та умисно добив смертельним ножовим пораненням у лівий шлуночок серця.

Адвокати обвинуваченого надали суду результати наукових досліджень, згідно з якими людина може прожити протягом 10 хвилин після подібних травм, а також висновки експертів, які стверджують, що усі поранення були нанесені одночасно – в момент прямого нападу.

Адвокат другої сторони Богдан Бивалькевич заявив, що ці аргументи адаптовані під необхідні висновки, а версії Сергія Стерненка розбігаються.

"Я надто довго не шукав підтверджень, але одразу знайшов. Ось що стосується поранення лівого шлуночка – на минулих засіданнях захист обвинуваченого заявляв, що поранення лівого шлуночка призводить до швидкої смерті. Це адвокат обвинуваченого сказав як основну та доведену позицію. Разом з тим, він вибірково читає вигідні йому позиції", – заявив під час засідання Богдан Бивалькевич.

Що відомо

24 травня 2018 року на екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка напали двоє чоловіків, одного з яких він смертельно поранив ножем. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника.

Загалом на Стерненка нападали тричі. Усі факти нині розслідуються, по одному з проваджень обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника скеровано до суду.

Двом чоловікам, які напали на нього у 2018 році, оголосили про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. Один із двох підозрюваних помер внаслідок поранення, отриманого від Стерненка під час нападу на нього, інший — втік за кордон.

7 червня Сергій Стерненко повідомив, що його як свідка викликають в СБУ для вручення підозри за статтею "умисне вбивство". Пізніше він отримав підозру за цією ж статтею. Слідство наполягає, що Стерненко, захищаючись, поранив нападника, той почав тікати, але Стерненко наздогнав пораненого, і завдав тому ще одного поранення, від чого нападник помер. Стерненко стверджує, що не перевищував норм самозахисту.

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